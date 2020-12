Na frontale aanrijding overleden brandweerman zelf veroorzaker botsing

De 29-jarige brandweerman Lorenzo Cairo, die donderdagavond om het leven kwam na een frontale aanrijding, is zeer waarschijnlijk zelf de veroorzaker van dat ongeval geweest. Cairo zou bij het inhalen op de Martin Luther Kingweg in Suriname, namelijk gebotst zijn met een tegenligger.

De zware aanrijding vond donderdag 24 december rond 20.00u plaats voor Supermarket Yin Du. Volgens diverse verklaringen haalden drie voertuigen, komende vanuit de richting Paranam, een file in. De laatste van de drie betrof de Toyota Wish die bestuurd werd door Cairo.

Hij is zou bij het inhalen gebotst zijn met een tegenligger en wel een Toyota Lexus. Kort daarna kwam de politie ter plaatse en trof alleen de bestuurder van de Toyota Lexus aan. De Toyota Wish is leeg aangetroffen. Van de bestuurder van de Toyota Lexus begreep de politie dat de bestuurder van de Toyota Wish door derden was meegenomen naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

Kort daarna kreeg politie Houttuin van Politie Latour de melding dat het slachtoffer van de aanrijding, aan de Industrieweg niet ver van de brug over de Saramaccadoorsteek was komen te overlijden. Dit nadat het voertuig dat hem naar de SEH bracht een klapband kreeg. Foto: