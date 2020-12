Zojuist, lokale tijd rond 20.10u, is een man dood aangetroffen in een auto, nabij de brug over de Saramaccadoorsteek in Suriname. Volgens omstanders leefde de man kort tevoren nog. Toen het ambulancepersoneel arriveerde constateerden zij dat de man het leven had gelaten.

Het is nog niet duidelijk wat er aan de hand is. De Surinaamse politie is nu ter plekke bezig met het onderzoek. Straks meer.