20-jarige Fabian M. was dronken en niet in bezit van rijbewijs tijdens veroorzaken ongeval

De man die in de vroege ochtend van 1ste kerstdag een zwaar verkeersongeval veroorzaakte, waarbij 3 tieners ter plaatse kwamen te overlijden, is de 20-jarige Fabian M. Hij was dronken en is niet in het bezit van een rijbewijs meldt het Korps Politie Suriname zojuist. Bij het ongeval kwamen de 18-jarige Faizel Pinas, Serena Eduart (18) en de 14-jarige Shedaina Mateda om het leven.

Fabian M. bleek de plek na het ongeval te hebben verlaten en zich in beschonken toestand te hebben aangemeld op het politiebureau Santo Dorp. Hij blijkt niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. De autobestuurder is na te zijn ontnuchterd voorgeleid bij een Hulpofficier van Justitie.

Het onderzoek wees uit dat de autobestuurder over de Mohamed Rashied Pierkhanweg reed. Hij kwam vanuit de richting van de Magentakanaalweg gaande in de richting van Sunny Point. Ter hoogte van pand nr. 214 verloor de bestuurder vanwege zijn dronkenschap de controle over de besturing van het voertuig. M. ramde een schutting waarbij het voertuig over de kop sloeg en in de langs de weg lopende goot belandde.

Bij aankomst van de politie werden drie personen die geen tekenen van leven vertoonden aangetroffen. Eén hunner lag op het wegdek. Een ander lag onder de auto in de goot terwijl de derde bekneld zat in het voertuig. Met behulp van de brandweer werd het slachtoffer dat bekneld zat, uit het voertuig gehaald.

Verder bevond zich op de plek van het ongeval nog een andere tiener met verwondingen. Die is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo meldt de Surinaamse politie.