Door aanrijding gewonde brandweerman onderweg naar ziekenhuis overleden

De persoon die donderdagavond na een frontale aanrijding in Suriname om het leven kwam, is de 29-jarige brandweerman Lorenzo Cairo (foto). Hij was betrokken bij een frontale aanrijding tussen twee voertuigen aan de Martin Luther Kingweg. Beide bestuurders raakten hierbij gewond.

De ene bestuurder werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en Lorenzo werd in een ander voertuig gezet, om naar de Spoedeisende Hulp (SEH) vervoerd te worden. Tijdens het rijden kwam dit voertuig echter met een wiel tegen een brug aan, waarbij de voorste band knalde (foto boven).

De bestuurder stopte de auto langs de weg en vroeg om hulp. De politie werd gealarmeerd die vervolgens een ambulance inschakelde. Toen de ambulance ter plaatse arriveerde bleek dat Lorenzo geen teken van leven meer vertoonde. Een arts stelde de dood ter plaatse vast.

Zijn stoffelijk overschot alsook de voertuigen zijn in beslag genomen door de Surinaamse politie. Het onderzoek duurt voort.