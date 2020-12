Noah busje vermoedelijk veroorzaker dodelijke aanrijding Afobakaweg

De zware dodelijke aanrijding, die vorige week zondag 6 december plaatsvond aan de Afobakaweg, is vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van het Noah busje. Tot die conclusie komt de Surinaamse politie na onderzoek ter plekke en bestudering van camerabeelden.

Het ongeval vond dichtbij de nieuwe Bouterse Highway plaats, waar er een camera staat van het Command Center. Uit de beelden zou blijken dat het Noah busje, dat bestuurd werd door de 49-jarige Hansfried Runo Huur, over de Afobakaweg reed richting de stad.

De bestuurder van het Noah busje kwam eerst twee keer in de linkerberm met zijn auto. Op een gegeven moment kwam de bestuurder met zijn voertuig op de rechterrijhelft terecht, vermoedelijk als gevolg van een inhaalmanoeuvre. Op die helft reed een Ford Raptor pick-up die vanuit de andere kant kwam.

Doordat het Noah busje op zijn helft terecht kwam, week de Raptor bestuurder uit naar rechts. De bestuurder van de Noah bus probeerde zijn manoeuvre te corrigeren door terug te sturen naar zijn helft, waardoor de twee voertuigen frontaal tegen elkaar botsten met alle rampzalige gevolgen van dien.

In het busje zaten tien personen inclusief de bestuurder. Vijf personen kwamen ter plekke om het leven, een zesde persoon kwam afgelopen vrijdag te overlijden in het ziekenhuis. Vier personen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

In de Ford Raptor pick-up zaten een moeder, een vader en een kind. Ze zijn per eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan.