Identiteit vijf verkeersdoden Afobakaweg vrijgegeven door politie

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist de identiteit vrijgegeven van de vijf verkeersdoden die zondagmiddag 6 december gevallen zijn bij de zware aanrijding aan de Afobakaweg. Alle vijf overledenen waren inzittenden van het busje inclusief de 49-jarige bestuurder Hansfried Runo Huur. De personalia van de vier anderen zijn: Eniman Zandveld (48), de 53-jarige militair Leo Paulus, zijnde de man van Irene Sandar (41) en vader van het 11-jarig meisje Lorenza Paulus.

Bij de aanrijding raakten in totaal acht personen gewond. Vijf gewonden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om A.P. (44) en haar vier kinderen E.P (19), Y.Z. (16), U.Z. (12) en de 8-jarige R.Z. De gewonde slachtoffers zijn respectievelijk de vrouw en kinderen van Eniman Zandveld die om is omgekomen bij de aanrijding.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de ontzielde lichamen ter obductie in beslag genomen. De verkeersunit van regio Midden is belast met het onderzoek van deze aanrijding.