Recente aanrijding Afobakaweg eist alsnog 6e dode

De recente aanrijding aan de Afobakaweg in Suriname, waarbij er in eerste instantie 5 mensen om het leven kwamen en acht personen gewond raakten, heeft nog een leven geëist. De 44-jarige A. Paulus (foto) is vanmiddag alsnog in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen overleden die zij opliep bij deze zware aanrijding.

Dat bevestigd een kennis van de familie aan onze redactie. De vrouw werd samen met haar vier kinderen E.P (19), Y.Z. (16), U.Z. (12) en de 8-jarige R.Z. opgenomen in het ziekenhuis. Ze lag op de intensive care afdeling.

Dit 6e slachtoffer is de vrouw van Eniman Zandveld, een van de 5 slachtoffers die zijn omgekomen bij deze aanrijding.