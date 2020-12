Militair en meisje onder 5 doden zware aanrijding Afobakaweg

Bij de zware aanrijding, die op zondag 6 december omstreeks 15.40 uur aan de Afobakkaweg plaatsvond, hebben vijf personen het leven gelaten. Onder hen een militair en een meisje, meldt het Korps Politie Suriname zojuist. Acht personen raakten gewond.

De politie van het bureau Paranam kreeg de melding van een aanrijding tussen een pick-up en een Noah busje. De wetsdienaren die de locatie voor onderzoek aandeden, constateerden dat beide voertuigen in tegenovergestelde richtingen reden over de Afobakkaweg.

In de pick-up zaten een moeder, een vader en een kind en in het bestelbusje tien personen inclusief de bestuurder. Door tot nog toe onbekende oorzaak ontstond er tussen mast 18 en 19 een zware botsing tussen deze twee voertuigen. Drie mannen, 1 vrouw en een meisje van het bestelbusje van wie de volledige personalia nog ontbreken lieten het leven en zaten bekneld in het bestelbusje.

Met behulp van de brandweer werden de vijf levenloze lichamen uit het voertuig gehaald. De andere vijf raakten zwaar gewond en zijn met de ambulances afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De drie inzittenden van de pick-up deden per eigen gelegenheid de SEH aan.

Beide voertuigen hebben aanzienlijke schade opgelopen. Het rijbewijs van de pick-up bestuurder is in beslag genomen. De vijf ontzielde lichamen zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen meldt de politie.