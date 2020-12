VIDEO: Stille tocht voor slachtoffers in het Surinaamse verkeer

Zondagavond was er een stille tocht in Suriname waarin aandacht werd gevraagd voor de slachtoffers in het Surinaamse verkeer. Volgens initiatiefnemer Sibrano Pique was de recente aanrijding aan de Afobakaweg, waarbij 6 personen in een Noah busje om het leven kwamen, de uiteindelijke aanleiding voor deze stille tocht.

In het busje zaten tien personen inclusief de bestuurder. Vijf personen kwamen ter plekke om het leven, een zesde persoon kwam afgelopen vrijdag te overlijden in het ziekenhuis. Vier personen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Diverse vrienden en familieden van de slachtoffers die omkwamen bij bovengenoemde aanrijding waren aanwezig en deden mee aan de tocht zoals te zien in de video hierboven.

Zondag werd ook bekend dat de bestuurder van het Noah busjes wordt aangemerkt als de vermoedelijke veroorzaker van het ongeval: