Verdachte in roofmoord zaak Wilhelminastraat aangehouden

De politie in Suriname heeft een verdachte aangehouden in de spraakmakende roofmoordzaak, waarbij de 59-jarige Randjit Kisoensingh (foto) vorige week werd doodgestoken. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de verdachte in beeld werd gebracht en afgelopen weekend is aangehouden door het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP). Hij is daarna overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie.

Kisoensingh en een vriend werden in de avond van woensdag 25 november bij hun auto aan de Wilhelminastraat overvallen door twee gewapende mannen. Het latere slachtoffer verzette zich vermoedelijk tegen één van de verdachten, waarbij hem een steekverwonding werd toegebracht.

Politie-ambtenaren die op de melding afkwamen troffen het levenloos lichaam van de 59-jarige man met een steekverwonding in zijn borstkast aan. Na de daad kozen de misdadigers te voet het hazenpad. De opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten werd overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

Het vermoeden bestaat dat er meet dan twee verdachten zijn. De politie is nog op zoek naar andere verdachten in deze zaak. Aan hun aanhouding wordt momenteel gewerkt verneemt onze redactie.

Twee verdachten werden vastgelegd met een bewakingscamera zoals in onderstaand filmpje te zien is: