Veerdienst Guyana-Suriname wordt hervat op 12 december

De veerdienst tussen Guyana en Suriname wordt op 12 december 2020 hervat. Dit heeft de Guyanese regering maandag bekendgemaakt in een COVID statement. Alle passagiers moeten de gezondheidsmaatregelen naleven die zijn uitgevaardigd door het ministerie van Volksgezondheid in Guyana.

De volgende stap is nu voor Guyana en Suriname om te beslissen welke boot ingezet zal worden, gezien de MV Canawaiwa onbruikbaar is. De autoriteiten in Regio Zes werden sinds het begin van de COVID-pandemie in maart geconfronteerd met illegale grensoversteken tussen beide landen. Zonder de veerdienst is het alternatief het gebruik van de backtrackroute om de landen illegaal binnen te komen en te verlaten.

Een recente aankondiging door de presidenten van Suriname en Guyana om een ​​tijdelijke oplossing te bieden om de veerdienst van MV Canawaima te hervatten, werd door beide landen verwelkomd. Het schip dat moet worden gerenoveerd, zal naar het droogdok worden gebracht. De publieke en private sector in beide landen zullen worden ingeschakeld om te helpen bij de tijdelijke oplossing.

Sinds de heropening van de twee internationale luchthavens van Guyana – de Cheddi Jagan International Airport (CJIA) en de Eugene F. Correia International Airport – voor commerciële vluchten op 12 oktober, zijn in totaal 11 personen bij aankomst positief getest op COVID-19.