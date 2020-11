Man dood neergevallen na steekpartij in Paramaribo

Zojuist is een man in Suriname om het leven gekomen na een steekpartij. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer gestoken werd en daarna nog een eind heeft kunnen rennen, waarna hij neerzeeg. Het geval heeft zich voorgedaan bij On the Run aan de Wilhelminastraat.

De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd daarna meteen ingeschakeld. Bij aankomst van het ambulancepersoneel bleek dat het slachtoffer reeds het leven had gelaten.

Nadere bijzonderheden over de steekpartij ontbreken nog. Verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn ter plekke bezig met het onderzoek.