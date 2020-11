VIDEO: Honderden Cubanen die naar Guyana willen oversteken in Nickerie gestrand

In Nickerie zijn maandag honderden Cubanen vanuit Paramaribo aangekomen met bussen. De grote groep van meer dan 500 mensen wil de oversteek maken naar Guyana, maar het veer naar het buurland vaart niet omdat de grenzen gesloten zijn. De mensen hebben zich verzameld op het terrein van de Canawaima-veerverbinding.

In het filmpje hieronder is te zien dat er tenten worden opgezet. De Cubanen zijn van plan op de plek te overnachten tot ze verder kunnen. Ook is te zien dat ze vuurtjes hebben gestookt om te koken. Er zijn echter geen voorzieningen daar om lang te verblijven.

Volgens een Surinamer die getrouwd is met een Cubaanse en ook met de groep is meegekomen, willen de Cubanen die enkele jaren in het land wonen, weg uit Suriname vanwege de huidige economische situatie. Hun doel is Guyana en uiteindelijk ook de Verenigde Staten.

Bekijk de beelden hier: