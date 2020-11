Vietnamese man dood na ruzie tussen Vietnamezen en groep Marron arbeiders

Een Vietnamese man is vorige week in Suriname overleden, nadat hij begin deze maand met ernstige brandwonden in het ziekenhuis was opgenomen. Hij liep deze ernstige verwondingen op na een ruzie en vechtpartij tussen een groep Vietnamezen en Marron arbeiders in een goudzoekersnederzetting. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van Brownsweg kreeg op zaterdag 31 oktober de melding van een vechtpartij in een winkel bij de goudzoekersnederzetting te Villa Brazil. Bij aankomst van de politie op de locatie bleek het te gaan om een vechtpartij tussen een groep Vietnamezen en een groep Marron arbeiders meldt de Surinaamse politie.

Op een bepaald moment verlieten de Marron arbeiders die plek, waar de Vietnamezen zelf wonen. Na enige tijd kwamen de Marron arbeiders echter terug naar de locatie en gooiden twee brandbommen op het winkelpand. De Vietnamees Huy Than Van, die op dat moment lag te slapen, liep hierdoor ernstige brandwonden op over zijn lichaam.

Het slachtoffer werd afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en werd ter verpleging opgenomen op de afdeling Intensive Care. De Vietnamees is op vrijdag 20 november ten gevolge van de brandverwondingen in de ziekeninrichting komen te overlijden meldt KPS vandaag. Het ontzielde lichaam van Huy is na overleg met het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen.

Het onderzoek resulteerde op maandag 2 november in de aanhouding van de 35-jarige G.O. en E.C. (36). Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide verdachten ingesloten, aldus de politie.