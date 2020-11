VIDEO: Verdachten roofmoord voortvluchtig, probeerden auto te stelen

De twee criminelen die afgelopen woensdag twee mannen bij hun auto beroofden en daarbij de 59-jarige Randjiet Kisoensingh hebben doodgestoken, zijn nog steeds voortvluchtig. Na de daad kozen de misdadigers te voet het hazenpad. Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten wordt gewerkt meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Vandaag werden ook beelden van de roofoverval, die gemaakt zijn met een beveiligingscamera bij een woning, gedeeld via social media. Op deze beelden valt goed op te maken wat er zich heeft voltrokken die avond.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat Kisoensingh samen met zijn 54-jarige vriend L.S vanuit Nickerie naar Paramaribo waren afgereisd in verband met de viering van Srefidensi. Zij stonden op het punt te vertrekken en liepen terug naar hun voertuig dat geparkeerd stond aan de Wilhelminastraat.

Te zien is dat de twee slachtoffers rustig naar hun auto lopen. Het latere slachtoffer nam plaats achter het stuur, terwijl L.S nog naast het voertuig stond. Terwijl ze instappen komen twee criminelen, van wie één hunner gewapend was met een scherp voorwerp, in stevige pas naar de auto toe lopen.

Onder bedreiging werd van L.S een mobiele telefoon en een geldbedrag van SRD 500 weggenomen. Tussen Kisoensingh en één van de verdachte ontstond onenigheid. De ander verdachte kwam er ook bij en ergens moet het slachtoffer een steekverwonding zijn toegebracht.

Kisoensingh rende uit de auto maar zeeg enkele meters verder neer op straat. Terwijl L.S. zich over zijn vriend ontfermde stappen de mannen in de Toyota Hi-Lux van het slachtoffer waarschijnlijk om deze te starten en mee te nemen. Dit lukte echter niet waarna ze uit de auto stapten en te voet weggingen.

Het filmpje: