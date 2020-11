Doodgestoken man (59) slachtoffer van roofoverval

De man die woensdagavond werd doodgestoken in Suriname, is de 59-jarige Randjit Kisoensingh. Hij werd overvallen door twee mannen, waarbij hij door een van de rovers in de borststreek werd gestoken. Hij overleed kort daarna ter plekke, voordat de ambulance arriveerde.

Randjit liep tegen 22.20u samen met een vriend terug van de stad, richting hun auto die geparkeerd stond tegenover On the Run aan de zijde van de Wilhelminastraat. Toen ze bij hun auto waren werden ze plotseling overvallen door twee mannen, waarna de fatale steekpartij plaatsvond.

Het vermoeden bestaat dat de rovers de Hi-lux pick-up waarmee de mannen waren, wilden stelen. Dit lukte hun niet, waarna ze te voet op de vlucht zijn geslagen.

De Surinaamse politie onderzoekt deze roofmoord.