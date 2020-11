Politie maak identiteit aangereden vrouwen bekend

De politie in Suriname heeft dinsdag bevestigd dat de man, die zondag drie vrouwen aanreed bij een eetstand, dronken achter het stuur zat. Ook zou hij met een vrij hoge snelheid hebben gereden en is achteraf gebleken dat zijn rijbewijs is vervallen. De drie vrouwen liepen zwaar letsel op, meldt de Surinaamse politie.

Eén hunner, de 33-jarige Kalawatie Boedhoe gehuwd Rewat vertoonde geen teken van leven en was op slag dood. De twee andere zwaargewonden, de 28-jarige Raginie P. en de 34-jarige Dewika B. werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Dewika B. is ter verpleging opgenomen op de afdeling Intensive Care. Raghenie P. die ter observatie op de afdeling SEH was opgenomen, is inmiddels uit de ziekeninrichting ontslagen.

Dit was over van de eetstand

Uit het voorlopig politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat de drie verkeersslachtoffers zich voor een eetstand bevonden aan de Mawakaboweg en wel pal tegenover de Magentaweg. De 34-jarige autobestuurder Anoep S. reed vermoedelijk met een vrij hoge snelheid over de Magentaweg komende vanuit de richting van de Inveaweg en gaande in de richting van de Mawakaboweg.

Gekomen op voormelde kruising, doorkruiste hij de Mawakaboweg, en reed de drie verkeersslachtoffers die bij de eetstand zaten omver, met voor Rewat het noodlottig gevolg. Het voertuig kwam vervolgens aldaar tot stilstaand. Bij navraag naar zijn autobescheiden, constateerden de politieambtenaren dat de autobestuurder dronken was.

Een van de gewonde vrouwen.

Zijn rijbewijs kon hij op dat moment niet tonen aan de politie. Achteraf is gebleken dat zijn rijbewijs is vervallen. De materiële schade aan het voertuig is aanzienlijk. De auto is ter herkeuring in beslag genomen. Anoep S. is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, terwijl het ontzielde lichaam van Kalawatie in opdracht van het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag is genomen.

De politie van het Verkeersunit Regio Midden is belast met het verder onderzoek meldt de politie.