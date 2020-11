Chauffeur laat bus staan en vlucht na aanrijding, 3 passagiers gewond

Een buschauffeur is vanmiddag gevlucht nadat hij een aanrijding veroorzaakte op de kruising van de Gemenelandsweg en de A.L. Waaldijkstraat in Suriname. Bij een inhaalmanoeuvre kwam de bestuurder van de lijnbus in botsing met een ander voertuig. Drie passgiers raakten gewond.

Het grijs gelakt voertuig (inzet) reed rond 16.00u over de Gemenelandsweg in de richting van de Fred Derbystraat. De bestuurder van de lijnbus (Hannaslust) reed over de Waaldijkstraat richting Limesgracht en haalde een andere bus in bij de kruising. Hij kwam daarbij in botsing met het grijze voertuig.

Drie passagiers van de bus raakten gewond. Twee zijn per eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan en één werd met een ambulance afgevoerd. De buschauffeur heeft zich na de botsing uit de voeten gemaakt. Omstanders konden hem niet tegenhouden.

De lijnbus is weggesleept naar het bureau en in beslag genomen. De politie van het ressort Nieuwe haven heeft de zaak verder in onderzoek.