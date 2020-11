Bestuurder die 78-jarige voetgangster doodreed nog steeds voortvluchtig

De bestuurder die afgelopen zaterdag de 78-jarige voetgangster Natha Rajrajia aan de Ramanand Soechietweg in het district Nickerie doodreed, is vooralsnog voortvluchtig. Het Korps Politie Suriname doet een dringend beroep op de samenleving om alle informatie die kan leiden tot het achterhalen van deze verkeerscrimineel, door te spelen aan de autoriteiten.

De politie van Paradise die in de avond van zaterdag 31 oktober via het Command Center de melding kreeg van een aanrijding tussen een voetganger en een personenauto aan de Ramnath Soechietweg deed de locatie aan. Onderzoek wees uit dat het verkeersslachtoffer op weg naar huis was.

De voetgangster liep over voornoemde weg bekeken vanuit de oostelijke rijrichting naar de westelijke richting. Op een bepaald moment werd de bejaarde vrouw door een auto van achter geschept met voor de vrouw het noodlottig gevolg. De autobestuurder reed na de aanrijding door en is vooralsnog voortvluchtig. Volgens verklaring van ooggetuigen gaat het om een zwart gelakt voertuig van het station model.

Het ontzielde lichaam van mevrouw Natha Rajrajia is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie, hangende het onderzoek, ter obductie in beslag genomen. Burgers die informatie hebben kunnen deze doorspelen aan de politie van het bureau Paradise, het Command Center via 115 en/of de gratis tip lijn 179 meldt de politie.