In rivier aangetroffen lijk van vermiste man, vermoedelijk sprake van misdrijf

Het lichaam dat vorige week maandag werd aangetroffen in de Pararivier, is van de 24-jarige jongeman die ruim een week daarvoor was opgegeven als vermist. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het vermoeden bestaat dat er sprake is van een misdrijf.

De 24-jarige Jonathan Persaud was op zaterdag 17 oktober 2020, omstreeks 13:00 uur met enkele vrienden van huis vertrokken om naar het recreatieoord Carolina te gaan om te zwemmen en sedertdien niet huiswaarts gekeerd. Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van de politie in Suriname had daarom dit opsporingsbericht naar buiten gebracht.

Vorige week maandag werd het ontzielde lichaam van een man, dat zich in verre staat van ontbinding bevond, aangetroffen in de Pararivier. Het lichaam werd door moeder, stiefvader en zus van de vermiste geïdentificeerd als te zijn van Jonathan.

Obductie zou hebben uitgewezen dat het niet gaat om een verdrinkingsgeval maar dat er sprake zou zijn van een misdrijf. Het lichaam is hangende het onderzoek nog niet afgestaan aan de nabestaanden. De Surinaamse politie is bezig de verdachte(n) op te sporen.