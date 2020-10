Lijk van man in verre staat van ontbinding geborgen uit Pararivier

In Suriname is vanmorgen een lijk aangetroffen in de Pararivier. Het gaat om het ontzielde lichaam van een man, dat zich in verre staat van ontbinding bevindt. Het is vooralsnog niet bekend om wie het gaat.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het lichaam naar Vigilancia werd gesleept, waarna het is geborgen en afgevoerd. Zoals gebruikelijk is het stoffelijk overschot in beslag genomen door de justitiële autoriteiten.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Er wordt ondermeer gekeken of het lichaam iets te maken heeft met de vermissing van een 24-jarige jongeman ruim een week geleden.

Meer details zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra er meer informatie is wordt dit bericht aangevuld.