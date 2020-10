24-jarige jongeman vermist na vertrek naar recreatieoord Carolina

In Suriname is een 24-jarige jongeman al bijna een week vermist. Het gaat om Jonathan Persaud, die op zaterdag 17 oktober 2020, omstreeks 13:00 uur met enkele vrienden van huis is vertrokken om naar het recreatieoord Carolina te gaan om te zwemmen.

Hij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd meldt het Korps Politie Suriname. Jonathan is geboren op 11 augustus 1996 te Paramaribo en woont aan de Nieuwzorgweg nummer 120 te Paramaribo. Bij vertrek was hij gekleed in een T-shirt, een korte broek en gympies.

Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van de Surinaamse politie verzoekt de opsporing van de vermiste en heeft daarom dit opsporingsbericht naar buiten gebracht.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van het station Latour op de telefoonnummers 481111; 482322, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.