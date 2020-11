Moordenaar van Myrtle Bons doet zelfmoord poging

De man die verdacht wordt van de moord op Myrtle Bons, heeft maandag een zelfmoord poging ondernomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de 27-jarige Orveo P. (foto) in het ziekenhuis is opgenomen.

Volgens het Korps politie Suriname waren agenten maandag bezig met een inspannings huisonderzoek in de woning van een verdachte op Latour. Daarbij heeft die verdachte vermoedelijk malathion (insecticide) ingenomen. Hij is ter observatie in het ziekenhuis opgenomen, bevestigd de politie tegenover onze redactie.

Hoe wel de Surinaamse politie slechts heeft aangegeven dat het gaat om een verdachte wiens achternaam met een P. begint, bevestigen buurtbewoners die hem kennen tegenover Waterkant dat het om Orveo gaat. Ze zouden gestommel hebben gehoord waarna ze zagen hoe de verdachte met gepaste spoed werd afgevoerd.

P. is verdachte in de spraakmakende moordzaak van Myrtle Bons, die langer dan een week vermist was en levenloos terug werd gevonden. De verdachte die een buitenechtelijk relatie met het slachtoffer zou hebben gehad, heeft de moord volgens de politie bekend.