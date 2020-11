Vrouw van agent doodgereden, bestuurder onder invloed

Het slachtoffer dat gisteren werd doodgereden nabij een servicestation in Suriname, is de 33-jarige vrouw van een politieagent. Ze was samen met familieleden voor een eettent op de hoek van de Mawakabo- en Magentaweg, toen de 34-jarige dronken automobilist Anoep S. inreed op de eettent.

Naast het feit dat de veroorzaker onder invloed van alcohol verkeerde, zou zijn rijbewijs vervallen zijn. De man reed omstreeks 21.30u over de Magentaweg en doorkruiste de Mawakaboweg, waar hij moest stoppen. Hij reed daarbij met volle vaart tegen de eettent aan en schepte 3 personen die daar stonden.

Het slachtoffer werd circa 20 meter meegesleept en tegen een muur op het terrein van de servicestation geplet. Twee andere personen raakten zwaargewond en werden met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Een van hen was op dat moment niet aanspreekbaar (foto).

Er was sprake van een enorme ravage nabij de servicestation. Op de foto hierboven is de auto van de veroorzaker, een blauwe Toyota Ist, linksachter te zien. Dit was over van de eettent: