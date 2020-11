Serie van documentaires vanwege 45 jaar Onafhankelijkheid Suriname

In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) het initiatief genomen om dit heugelijk feit waardig te memoreren, door een aantal voormalige ministers, ambassadeurs en gekozen deskundigen in internationale organisaties aan het woord te laten.

Het doel van deze speciale diplomatieke documentaires is om het buitenlands beleid van Suriname en de successen, maar ook knelpunten, gedurende de afgelopen 45 jaren in het voetlicht te plaatsen. Hiernaast zullen een aantal interviews met een tiental Ambassadeurs en deskundigen bij Internationale Organisaties gehouden worden.

Gesprekken zijn ook gehouden met de President van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi en de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, dhr. Albert R. Ramdin. De serie van documentaires zullen gedurende de maand november te zien zijn via Gov.Tv, DNA Tv en andere tv-stations in het binnen- en buitenland. Alle vraaggesprekken zullen ook via het internationaal en virtueel Youtube kanaal beschikbaar worden gesteld.

Op 4 november 2020 zal de eerste aflevering uitgezonden worden waarbij de Minister van BIBIS, dhr. Albert R. Ramdin het voortouw zal nemen. De President van Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi zal vervolgens op 25 november 2020 de gemeenschap toespreken in het kader van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van Suriname.