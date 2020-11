Ontbossing van dichtbegroeide Leiding 4 en 4A weg

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is op dit moment bezig met het ontbossen van de dichtbegroeide Leiding 4 en 4A te Saramacca. Het gaat bij dezen om de eerste fase van een plan van het ministerie in Suriname dat ondertussen van start is gegaan. De ontbossing van de weg heeft jaren op zich laten wachten.

Naraindath Sitaram, coördinator van afdeling Wegen bij het ministerie van OW zegt dat op deze manier de perceeleigenaren wederom de gelegenheid krijgen om hun landbouwpercelen te bereiken. De Leiding 4 en 4A lopen parallel met een totale lengte van bijkans 5 km, terwijl de dwarsweg een lengte heeft van om en bij 500 m die beide wegen met elkaar verbindt. Volgens Sitaram werd het gebied destijds verdeeld in 200 landbouwpercelen, maar vanwege de slechte infrastructuur werden deze terreinen niet meer gebruikt door de agrariërs.

Sitaram zegt verder dat het in de bedoeling ligt dat na de ontbossing van de wegen de landbouwtuinen wederom niet alleen bereikbaar, maar ook regelmatig onderhouden worden. Vervolgens hebben de plaatselijke landbouwers de taak om dit gebied opnieuw tot ontwikkeling te brengen. “Nu al wordt er tijdens de werkzaamheden positief gereageerd op het initiatief van het ministerie om het landbouwgebied nieuw leven in te blazen. Het betreft in deze om overheidswegen die momenteel geïsoleerd zijn en compleet moeten worden ontsloten”, aldus de coördinator.