Guyanese verdachte steekpartij op vissersboot aangehouden

De politie in Suriname heeft de verdachte van een steekpartij op een vissersboot, vorige week aangehouden. Het gaat om een Guyanese visser die bekend is als ‘Boerie’. Deze man zou zondagmiddag 11 oktober een heftige ruzie hebben gekregen met een andere Guyanese visser genaamd ‘Smokey’. De verdachte zou Smokey daarbij hebben neergestoken.

De politie van Livorno kreeg op maandagmorgen 12 oktober melding dat een Guyanese visser bekend als ‘Smokey’ dood was aangetroffen in een vissersboot bij de aanmeersteiger in de Vangbalstraat. Voorts dat het ontzielde lichaam steekverwondingen vertoonde.

Uit het politie onderzoek kwam naar voren dat Boeri zondag tijdens een ruzie met Smokey een mes tevoorschijn haalde en Smokey daarmee in diens buikstreek stak. De kapitein van de vissersboot bracht het slachtoffer toen per eigen gelegenheid naar een medische instantie voor hulp. Na behandeling werd ‘Smokey’ weer gebracht op de visserboot, alwaar hij de geest gaf.

Boeri werd met succes opgespoord door de Surinaamse politie en zit nu vast.