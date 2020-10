Oproep: maak Ronald Snijders Delftenaar van het jaar als start van ‘Snijders 70 jaar’

Het landelijk comité Snijders 70 jaar roept op om te stemmen op Ronald Snijders voor de titel Delftenaar van het Jaar, omdat hij in de 50 jaar dat hij in Delft woont en werkt met zijn muziek de stad heeft verrijkt en mensen met elkaar heeft verbonden. Deze benoeming zou de perfecte aftrap zijn van het Snijders 70 jaar. Stemmen moet per e-mail: delftenaar@delftopzondag.nl

Muziekkenners in en buiten Nederland vinden Ronald Snijders, die in Delft woont en werkt, een van de grootste en veelzijdigste muzikanten/componisten van Nederland. Hij heeft meer dan 50 albums gecomponeerd en voornamelijk onder eigen labels uitgegeven.

Snijders is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding is uitgereikt door de burgemeester van Delft, voor zijn initiatieven als culturele verbinder. Ook door de Surinaamse overheid is hij geridderd.

De kracht van Snijders ligt in het feit, dat hij muziek in verschillende genres (klassiek, jazz, wereldmuziek, kindermuziek) componeert en uitvoert. Hij heeft opgetreden op talrijke Nederlandse podia, waaronder meerdere keren op het North Sea festival. Ook heeft deze artiest zijn opwachting gemaakt op vele podia in Europa, Africa, Amerika en zijn geboorteland Suriname.

Recent heeft het landelijk comité “Snijders 70 jaar” bestaande uit Lilian Callender consultant, trainer/coach, Ernestine Comvalius directeur Bijlmer Parktheater, Guus Pengel prijswinnend auteur, scenarist en theaterschrijver (beste film Chicago International Childrens’s filmfestival), Richardo L. Tuinfort theaterproducent en Wonny Stuger schilderes het initiatief genomen voor een duidelijke manifestatie in 2021 van Snijders als veelzijdige Nederlandse componist en muzikant.

Verspreid over het jaar 2021, op 8 april viert hij zijn 70e geboortedag, zullen in het kader van “Snijders 70 jaar” verschillende jubileum concerten georganiseerd worden in Delft, Amsterdam en Rotterdam. Daarnaast zal er een tentoonstelling in Delft plaatsvinden.

Gezien de bijzondere band van Snijders met de stad Delft (al 50 jaar zijn woonplaats) heeft de groep ervoor gekozen, de kern van de activiteiten in deze stad te laten plaatsvinden. De initiatiefgroep heeft vervolgens samenwerking gezocht met het gemeentebestuur en exponenten uit het kunst/culturele en sociale veld in Delft. De Delftse organisaties hebben besloten om naar aanleiding van voorgaande samen als comité “Snijders 70 jaar Delft” te werken aan een nieuw kunst en cultureel programma.

Deelnemende organisaties aan dit organiserend comité zijn:

Coöperatie Prinsenkwartier,

stichting Delft Jazz,

Delftse Studenten en Jazzvereniging Groover,

Stichting Delftspeil,

Theater de Veste,

stichting Pop Promotie Delft

Landelijk comité “Snijders 70 jaar”

Te zijner tijd zal een zeer gevarieerd programma in verschillende steden worden aangekondigd.