13-jarige bromfietser veroorzaker dodelijke aanrijding in Nickerie

De aanrijding gisteravond in Nickerie, waarbij de 46-jarige bromfietser N. Biharie ter plekke om het leven kwam, is veroorzaakt door de 13-jarige jongen S. R. die eveneens op een bromfiets zat.

Uit onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat de jongen (foto) in tegenovergestelde richting reed en zijn rijhelft zou hebben verlaten. Hierdoor klapte hij frontaal tegen het slachtoffer.

Het Korps politie Suriname kreeg de melding om 20.45u en trof op de plek van het verkeersongeval aan de Haryanaweg, het slachtoffer levenloos op het wegdek aan (foto onder). Hij zou ter plekke zijn overleden.

De veroorzaker liep diverse verwondingen op en was niet aanspreekbaar. Hij is per ambulance naar het Mungra Medisch Centrum gebracht.

De 13-jarige ligt nu nog in het ziekenhuis maar zal na zijn ontslag voorgeleid worden. Hij mag op deze leeftijd namelijk geen bromfiets besturen.

Bronnen in Nickerie melden aan onze site dat de jongen al eerder een aanrijding met een fietser heeft veroorzaakt en vaker door de politie is aangesproken op zijn gedrag.

Het lichaam van het slachtoffer is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie.