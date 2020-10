Entertainment platform PECS wil pilot event organiseren

[INGEZONDEN] – De Surinaamse entertainment industrie, de kunst- en cultuursectie, is vanwege de huidige COVID-19 crises in nood. En wel zodanig dat indien er geen spoedige oplossing komt, de sector ten dode is opgeschreven, daar er geen zicht is op enige normalisatie. De duizenden arbeidend in deze sector die niet alleen artiesten behelsen, maar ook de randindustrie zoals venues, promotors, showorganisaties, licht- en geluidstechnici, backstagewerkers en podiumwerkers, derven enorme inkomsten.

Om de entertainment industrie in Suriname te herstarten is een team van Surinaamse entertainment en horeca professionals bij elkaar gekomen en vertegenwoordigd in PECS, het platform ter bevordering van Entertainment, Cultuur en kunst in Suriname, om te brainstormen hoe deze sector te redden in de covid-19 periode.

De komende dagen buigen de stuurgroep van het platform en het protocolteam van het ministerie van volksgezondheid zich over voorstellen en protocollen die zijn aangeboden door PECS aan de regering met het doel modellen te bestuderen om zodoende te geraken tot openstelling van de sector. Voorts is in het weekeind reeds gesproken met een vertegenwoordiging van het kabinet van de President, Alven Roosveld en Assembleelid Kanape m.b.t deze materie, waarbij met name het punt van financiële tegemoetkomingen aan de orde is gekomen.

Er zijn namelijk nu reeds bedrijven die reeds op het randje van faillissement staan vanwege de hoge kosten die niet te betalen zijn. Ondersteuning van de meest behoeftigen is noodzakelijk. Aangegeven is dat niet alleen de sector inclusief randindustrieen enorme inkomsten derven, maar ook de staatskas. In 2019 waren de inkomsten van de staat uit vermakelijkheidsbelasting ruim SRD 7miljoen wat neerkwam op ruim US$1 miljoen. Als er uitgegaan wordt van deze cijfers derft de sector in 2020 gemiddeld ruim US$5 miljoen.

Voorts heeft PECS haar ontevredenheid en misnoegen geuit over de langzame aanpak van haar grieven en willekeur bij het verlenen van toestemming aan instanties inzake het organiseren van feesten en events zonder de juiste event protocollen, ondanks de duidelijke mededeling van de President dat feesten verboden is. Van belang is dus, dat de gemeenschap met in het byzonder deze branche gestructureerd en gecontroleerd toestemming krijgt om weer events te mogen organiseren.

Events zijn zeker niet alleen feesten, maar ook beurzen, product launches, seminars, conferenties, lezingen etc. PECS maakt zich

zorgen dat vanwege de thans heersende situatie van willekeur dit tot wanorde en burgerlijke ongehoorzaamheid zal leiden tijdens de kerst en -oudjaarsactiviteiten, zowel in klein als grootverband, met als grootste en direct gevolg stijging van de Covid 19 gevallen.

Met de indiening van deze protocollen en voorstellen waaronder het organiseren van een pilot event, hoopt de organisatie dat er spoedig een oplossing komt in de benarde financiële situatie van deze duizenden Surinamers.