Voortzetting strafzaak tegen Bouterse vrijdag 30 oktober

Volgens een document dat momenteel gedeeld wordt via social media heeft de Krijgsraad in Suriname besloten dat de voortzetting van de behandeling van de strafzaak in het kader van het 8 december proces, zal plaatsvinden op vrijdag 30 oktober om 09.00u.

Bouterse werd op 29 november 2019 door de krijgsraad in Suriname bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar wegens zijn aandeel in de Surinaamse Decembermoorden in 1982. Enkele dagen later tekende hij tegen deze beslissing verzet aan.

Deze verzetzaak werd echter reeds vier keer uitgesteld en zou voor het laatst dienen op donderdag 30 juli 2020. Ook dat moment ging niet door vanwege corona-maatregelen bij het gerechtsgebouw aan de Wulfingstraat. De zaak werd toen tot nader order uitgesteld.

Volgens het document dat nu rondgaat heeft de Krijgsraad de verdachte in deze zaak, Desire Delano Bouterse, opgeroepen zich op vrijdag 30 oktober te melden.

Het document waar het om gaat: