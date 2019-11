Kanhai gaat verzet aantekenen tegen vonnis Bouterse in zaak Decembermoorden

Irvin Kanhai, advocaat van Desi Bouterse, gaat verzet aantekenen tegen het vonnis van de Krijgsraad. Volgens Kanhai was het vanaf het begin duidelijk dat het gaat om een politiek proces.

Verder liet de raadsman weten dat Nederland precies op de hoogte is wat er zich heeft afgespeeld. Volgens Kanhai is daarom het archief voor 60 jaar niet naar buiten gebracht.

De hoofdverdachte blijft op vrije voeten totdat de zaak in hoger beroep is behandeld merkt Kanhai op. Dat kan volgens de raadsman wel 10 jaar duren.

Bouterse is vanmiddag door de Krijgsraad veroordeeld tot 20 jaar celstraf. Er is vooralsnog geen gevangenneming gelast voor het staatshoofd dat momenteel in China vertoeft voor een staatsbezoek.