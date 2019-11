Breaking: Bouterse veroordeeld tot 20 jaar celstraf in zaak Decembermoorden

President Desi Bouterse van Suriname, hoofdverdachte in de zaak van de Decembermoorden, is zojuist door de Krijgsraad veroordeeld tot 20 jaar celstraf. Er is vooralsnog geen gevangenneming gelast voor het staatshoofd dat momenteel in China vertoeft voor een staatsbezoek.

De Surinaamse Krijgsraad heeft vastgesteld dat opzet en voorbedachte rade voldoende bewezen zijn en vast staan. Het is duidelijk bewezen dat de hoofdverdachte Bouterse het beleid van de militairen bepaalde. Daarnaast heeft hij ook nooit opdracht gegeven voor een strafrechtelijk onderzoek.

De tenlastelegging is moord en uitlokking tot moord, dat gebeurd is onder voorbedachte rade en kalm beraad. Daarbij zijn 15 personen vermoord geworden.

De Krijgsraad heeft vandaag anders dan gedacht vonissen voorgelezen in de zaak van de Decembermoorden. Zo werden de verdachten in de Etienne Boerenveen en Jimmy Stolk in de ochtend vrijgesproken en werd de zaak tegen Arthy Gorré niet ontvankelijk verklaard wegens zijn overlijden.