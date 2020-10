Gisteravond aangereden voetganger overleden in het ziekenhuis

De voetganger die gisteravond door deze auto (foto) werd aangereden aan de Zwartenhovenbrugstraat, is enkele uren na het ongeval overleden in het ziekenhuis. Het gaat volgens de politie om de 45-jarige Welfen Losai. Hij werd om 19.10u aangereden door de 44-jarige automobilist D.R., die in het bezit is van een Guyanees rijbewijs en een rijtoestemmingsbewijs.

De bestuurder verklaarde tegenover de politie dat hij over de Zwartenhovenbrugstraat reed, komende vanuit de kant van Latour en gaande richting Dokter Sophie Redmondstraat, toen hij nabij het Molenpad plotseling een man midden op de weg zag. Hij remde krachtig af maar heeft niet kunnen voorkomen dat de voetganger volop geraakt werd.

Het slachtoffer kwam op het wegdek terecht en bleef roerloos liggen. Hij werd in kritieke toestand naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis gebracht, waar bleek dat hij zwaar lichamelijk letsel had opgelopen. De man is enkele uren na aankomst op de SEH overleden, aldus een woordvoerder van het Korps Politie Suriname tegenover onze redactie.

Het lichaam van het slachtoffer is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. De bestuurder was niet onder invloed en had al zijn papieren in orde. De rijbescheiden zijn in beslag genomen en de man is na verhoor heengezonden. Zijn voertuig is ook in beslag genomen voor herkeuring.