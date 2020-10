Voetganger in kritieke toestand afgevoerd na aanrijding door personenwagen

Bij een aanrijding donderdagavond in Suriname, is een voetganger zwaargewond geraakt. Het verkeersongeval gebeurde rond 19.00u aan de Zwartenhovenbrugstraat ter hoogte van het Molenpad. Het gaat om een man, die werd aangereden door de auto op de foto en in kritieke toestand is afgevoerd met de ambulance.

De bestuurder van het zwart gelakte voertuig (foto) reed over de Zwartenhovenbrugstraat richting Dokter Sophie Redmondstraat, toen hij de overstekende voetganger schepte. Direct na de aanrijding was het slachtoffer niet aanspreekbaar en werd gevreesd dat hij zou zijn overleden.

Het aanwezig ambulancepersoneel merkte gelukkig een polsslag op en bracht de man in kritieke toestand naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. De weg werd vanaf het Molenpad afgezet zodat de Surinaamse politie en ambulance hun werk konden doen. De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.

Het slachtoffer werd zwaargewond afgevoerd.