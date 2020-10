Man steelt sportschoenen van SRD 1.600 en verkoopt ze voor SRD 75

De Surinaamse politie heeft een man aangehouden die een paar sportschoenen en een mobiele telefoon heeft gestolen van een vrouw die hem in dienst had genomen. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De benadeelde, die in het politie ressort Flora woonachtig is, deed op zondag 11 oktober aangifte van diefstal van de sportschoenen ter waarde van SRD 1.600,- Volgens verklaring van de vrouw had zij sterk het vermoeden dat haar arbeider, de 35-jarige Alwin V.. hiervoor verantwoordelijk was.

De man zou eerder ook een mobiele telefoon van haar gestolen hebben, maar daarvan deed zij geen aangifte. Alwin werd opgespoord en nog dezelfde dag aangehouden. Hij heeft toegegeven dat hij de sportschoenen gestolen heeft en dat hij die voor slechts SRD.75,- doorverkocht heeft.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Alwin in verzekering gesteld door de politie. De heler wordt nog opgespoord meldt de politie.