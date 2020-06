Verzetzaak Bouterse in 8 december proces weer uitgesteld

In Suriname is de verzetzaak van Desiré Bouterse, met betrekking tot het 8 decemberstrafproces en het uitgesproken vonnis van 20 jaar gevangenisstraf, wederom verschoven door de Krijgsraad. De verzetzaak zou dienen op 30 juni a.s. maar is nu voor de vierde keer uitgesteld en dit keer naar 30 juli 2020.

Bouterse werd op 29 november 2019 door de Surinaamse krijgsraad bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar wegens zijn aandeel in de Surinaamse Decembermoorden in 1982. Enkele dagen later tekende hij tegen deze beslissing verzet aan.

Hij verscheen hiervoor op 22 januari dit jaar in persoon en gekleed in militair tenue voor de rechter, maar stond na enkele minuten weer buiten omdat de Krijgsraad niet voltallig was. De zaak werd verdaagd naar maart, maar toen brak de corona pandemie uit.

Nadat de verzetzaak op 22 januari reeds was verschoven naar 31 maart, was de krijgsraad genoodzaakt om die wederom te verschuiven vanwege de ontstane situatie inzake COVID-19. De zaak stond daarna voor 29 april op de rol bij de krijgsraad, maar dat ging ook niet door en werd verschoven naar dinsdag 30 juni.

Nu is bekend dat ook 30 juni niet doorgaat en dat die zitting een maand is uitgesteld naar 30 juli 2020.