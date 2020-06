VIDEO: Brunswijk’s voorkeur gaat uit naar DNA-voorzitterschap

Als het aan ABOP leider Ronnie Brunswijk ligt wordt hij de nieuwe voorzitter van de Nationale Assemblee in Suriname. Dat liet Brunswijk doorschemeren toen journalist Samuel Blankendal van ABC hem hiermee confronteerde.

Op de vraag wat zijn ambities dit jaar zijn antwoordde Brunswijk dat hij geïnteresseerd is in slechts twee posties, die van parlementsvoorzitter of vice-president van Suriname. “Maar ik kies meer voor het parlement hoor” aldus Brunswijk.

Op de vraag waarom hij eerder voor het DNA-voorzitterschap gaat, zei Brunswijk “Omdat ik al zoveel jaren daar zit“.

Bekijk het fragment hier:

De ambities van Ronnie Brunswijk: Vice-President of DNA-voorzitterschap Posted by Samuel Blankendal on Tuesday, 23 June 2020