SUPPORT-SU gestart met distributie COVID-19 voedselpakketten

De organisatie SUPPORT-SU is dinsdag gestart met het distribueren van de COVID-19 voedselpakketten. In samenwerking met 4×4 Adventures Suriname hebben de eerste 50 gezinnen die waren opgegeven een pakket ontvangen.

SUPPORT-SU is gestart met crowdfunding in Nederland en Suriname om behoeftige gezinnen in Suriname tijdens de COVID-19 economische crisis te voorzien van voedselpakketten. Het streven van de organisatie is om 5.000 euro op te halen om 250 gezinnen te voorzien van een pakket. Inmiddels is er meer dan het streven gedoneerd. Tot op dit moment is er SRD 11.700 en 5.771 euro gedoneerd.

“We zien nog steeds donaties binnenkomen en er zijn ook toezeggingen gedaan. Ook zien wij dat de lijst van behoeftigen blijft groeien; de nood om geholpen te worden is enorm. Daarom zijn wij bijzonder gemotiveerd om een vervolgtraject in te zetten. Voor dit traject verhogen wij de teller van € 5.000 naar € 10.000. Fase 1 sluiten we af met € 5.000 wat gelijk is aan circa 250 pakketten. Voor Fase 2 willen we wederom 250 pakketten leveren waarbij we uitbreiden naar meerdere districten”, meldt de organisatie.

Gezinnen kunnen via een online formulier opgegeven worden. Er moet daarbij ook kort en duidelijk gemotiveerd worden waarom een gezin is opgegeven. Op basis van de motivatie worden de gezinnen selecteerd.

Doneren kan in Nederland via ING Bank: NL83 INGB 07991371 97 t.n.v VP Sewbaran, iDEAL link en in Suriname via Republic Bank: 500781116 t.n.v. D. Ramdat Tewari. Alle informatie omtrent het project is te lezen op de website van de organisatie.