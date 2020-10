‘Politie neemt geen aangiften op tegen beheerders van Wallet groepen’

Mensen die meedoen met een zogenoemde ‘Wallet’ groep en hun geld kwijt raken hieraan, hoeven niet bij de politie aan te kloppen. De politie neemt namelijk geen aangiften tegen beheerders van Wallet groepen op. Dat zegt Humphrey Naarden, hoofdinspecteur en woordvoerder van het Korps Politie Suriname (KPS), in gesprek met de Surinaamse krant De West.

“We kunnen het niet plaatsen onder een specifiek strafbaar feit, daarom hadden we de mensen gewaarschuwd“, zegt Naarden. Hij geeft aan tegen de krant dat de benadeelden wel aangehoord worden, maar dat er verder niets gedaan kan worden.

Deze week trokken tientallen mensen, die hun geld verloren zijn door deelname aan een Wallet groep, naar het politiebureau. Ze wilden aangifte doen tegen een beheerder van zo een groep, die ook werkzaam zou zijn als penitentiair ambtenaar (pa). De politie kon echter niets voor hen doen.

Wallet is niet specifiek opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) heeft ook nog niet aangegeven als het valt onder een strafbaar feit. Vandaar dat de politie niet kan optreden.

De politie en ook de Centrale Bank van Suriname, hebben in het verleden wel gewaarschuwd voor Wallet en burgers op het hart gedrukt om niet hieraan mee te doen. Ondanks deze waarschuwing en het feit dat dat al heel veel mensen hun geld kwijt zijn geraakt, zijn Wallet groepen nog steeds erg actief vooral via social media.

Wat is Wallet

In grote lijnen is het bij dit spel zo dat mensen aangespoord worden om minimaal Srd. 400,- te beleggen bij een ‘kofferhouder’, waarna men na korte tijd het viervoudige van het belegde geldbedrag uitbetaald krijgt van deze persoon. De kofferhouder is een persoon in Suriname aan wie men hun geld geeft. De beleggers krijgen het geldbedrag echter pas uitbetaald nadat zij drie tot vier andere personen zover krijgen om ook mee te spelen. De ervaring leert dat op een gegeven moment de spelers het door hun afgegeven geldbedrag noch het veelvoudig afgesproken geldbedrag van de ‘kofferhouder’ ontvangen, die zich dan onbereikbaar maakt.