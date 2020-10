Juspol-minister motiveert jongeren Opa Doeli en JCC

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) heeft een bezoek gebracht aan de jongeren in het jeugd doorgangscentrum Opa Doeli en het Jeugd Correctie Centrum (JCC) te Santo Boma en een motivatiespeech voor hen gehouden. De bewindsman heeft op donderdag 1 oktober bij de start van het nieuw schooljaar 2020-2021 in Suriname de jeugdigen aangemoedigd.

Amoksi heeft persoonlijk kennis gemaakt met de jeugdigen, waarna hij zijn motivatie speech heeft gehouden. De jongeren waren elk in de gelegenheid individueel hun verhaal met de bewindsman te delen. Na de kennismaking van de minister mocht de parlementariër van de vaste commissie Juspol in de Nationale Assemblee (DNA), Edgar Sampi de jeugdigen toespreken. Sampi gaf een boodschap van geloof aan de jeugdigen. “Dat je hier bent is niet het einde van je toekomst, maar jullie moeten blijven geloven dat je alsnog iets van je leven gaat kunnen maken. Je hebt nu een kans gekregen voor het bewandelen van een nieuw pad deze eerste schooldag,” woorden van Edgar Sampi.

Hierna sprak de minister de jeugdigen toe. Hij gaf aan bewust er voor te hebben gekozen om bij de start van dit nieuw schooljaar bij hun te zijn. Hij vertelde ze kort over zijn jeugd waar hij die periode heeft doorgebracht in het binnenland en ook hoe hij vanuit een internaat in Paramaribo het onderwijs moest vervolgen. Verder motiveerde hij ze met de woorden lering te nemen uit de situatie waarin zij nu verkeren.

Hij gaf ook aan dat dit niet het einde is. “Er zijn regels en wetten. Jullie hebben wetten overtreden en daarom zijn jullie hier. Hier is niet jullie eindstation. Het is nu de kunst om wat aan te grijpen uit het vakonderwijs dat jullie krijgen. Juspol heeft een dubbele rol. Bij het plegen van een strafbare feit wordt je aangehouden en daarnaast zijn er weer maatschappelijke werkers om je te begeleiden, zodat je een betere jongeman of jonge vrouw wordt. Wij van Justitie en Politie zijn er niet om jullie te pesten, maar om je te helpen. Wij willen jullie empoweren. Tot slot zeg ik, vergeef jezelf dat je mens bent en een fout heb begaan en zorg ervoor dat je het nooit meer doet”, waren de woorden van de bewindsman.

Na de motiverende speech kreeg de minister en zijn delegatie een rondleiding in het Opa Doeli onder leiding van het hoofd van de afdeling Jeugdzaken Sherida Dragman, onderdirecteur Forensische Zorg, Marcia Van Halen en de coördinator van het jeugd doorgangscentrum Opa Doeli, Danielle Beeldsnijder-van Windt. In het Jeugd Correctie Centrum Santo Boma heeft het korpshoofd Regillio Blijd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA), de directeur van Huis van Bewaring (HVB) Christa Sedoc en andere KPA-functionarissen ook een rondleiding gegeven aan de bewindsman.