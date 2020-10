50-jarige bekende van de politie aangehouden bij poging inbraak

Een 50-jarige recidivist is onlangs weer achter slot en grendel gezet door de Surinaamse politie. De man genaamd Steven F. zou op 19 september bezig zijn met een inbraak op een woonadres aan de Veldhuizenlaan, toen de politie werd gebeld. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Munder speelde in op deze dievenmelding en was snel ter plaatse. De bekende van de politie Steven F. werd ter plaatse aangetroffen. Daarnaar gevraagd verklaarde hij dat hij kokosnoten aan het plukken was op dat adres. Daarvoor had hij geen toestemming van de eigenaar.

Tijdens een veiligheidsfouillering trof de politie echter twee hangsloten in een tas die Steven bij zich had. Die sloten bleken van de toegangsdeur van een bergruimte te zijn op het woonadres. Steven is aangehouden ter zake poging tot diefstal.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Steven voorlopig achter slot en grendel gezet, meldt de politie.