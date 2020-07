Politie Suriname waarschuwt voor oplichting via piramide spel

De Surinaamse politie heeft zaterdag gewaarschuwd dat onlangs een piramide spel bekend als ‘Wallet’ is opgedoken in Suriname. In grote lijnen is het bij dit spel zo dat mensen aangespoord worden om minimaal Srd. 400,- te beleggen bij een ‘kofferhouder’, waarna men na korte tijd het viervoudige van het belegde geldbedrag uitbetaald krijgt van deze persoon.

De kofferhouder is een persoon in Suriname aan wie men hun geld geeft. De beleggers krijgen het geldbedrag echter pas uitbetaald nadat zij drie tot vier andere personen zover krijgen om ook mee te spelen. De ervaring leert dat op een gegeven moment de spelers het door hun afgegeven geldbedrag noch het veelvoudig afgesproken geldbedrag van de ‘kofferhouder’ ontvangen, die zich dan onbereikbaar maakt.

Het Korps Politie Suriname heeft de burgerij ernstig gewaarschuwd niet mee te doen aan dit soort spelletjes, die verregaande financiële verliezen kunnen opleveren. Het is niet uitgesloten dat een criminele organisatie achter dit spel zit, zegt de politie. Het schijnt dat de criminelen steeds andere benamingen voor het spel verzinnen om slachtoffers te maken. Zo is in het verleden de namen X-trade en Cataleya gebruikt.

Enkele jaren geleden is een grote groep landgenoten slachtoffer geworden van zulke spelletjes. De politie zegt niet te hopen dat deze geschiedenis zich weer op grote schaal zal herhalen in Suriname.