Zeker 30 personen zijn woensdagmorgen getogen naar het politiebureau Latour om aangifte te doen tegen een persoon, die beheerder zou zijn van een zogenoemde ‘Wallet’ groep. De man in kwestie, die ook werkzaam zou zijn als penitentiair ambtenaar (pa), heeft de deelnemers aan de Wallet groep vermoedelijk opgelicht.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er al eerder aangifte was gedaan tegen deze persoon, omdat hij volgens benadeelden een vuurwapen zou hebben getrokken. De man in kwestie gaf toen te kennen aan de politie dat hij slechts een steen tegen een schutting had gegooid en geen wapen had getrokken.

Hij werd daarna in vrijheid gesteld. Toen de benadeelden door hadden dat de man vrij was, hebben ze zijn leidinggevende pa benaderd. Die gaf aan dat hij niets voor ze kan doen en dat ze maar naar de Surinaamse politie moesten stappen om aangifte te doen.

De politie gaf op haar beurt echter aan dat zij geen aangiftes van Wallet oplichting opneemt. Dit vanwege het feit dat het Korps Politie Suriname de gemeenschap vaker heeft gewaarschuwd om niet deel te nemen aan Wallet groepen, omdat het gaat om een piramide spel met alle gevolgen van dien. Ook de Centrale bank van Suriname heeft burgers gewaarschuwd.

De man in kwestie is op dit moment onbereikbaar voor de mensen die meegedaan hebben met zijn Wallet groep. Een gedupeerde vertelde aan onze redactie dat ze SRD 400 had ingelegd, maar niets heeft terug gezien. Ze probeert de man te bellen en appen maar hij zou haar geblokt hebben. Ook is zijn Facebook profiel verdwenen.

Een filmpje van de groep mensen die naar het politie bureau stapte:

VIDEO: Benadeelden van 'Wallet' groep stappen naar de politie. Posted by Mofokoranti.com on Wednesday, 30 September 2020