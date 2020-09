Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets gestegen

Het aantal coronapatiënten in Suriname, dat in ziekenhuizen is opgenomen vanwege gezondheidsklachten, is de afgelopen 24 uur iets gestegen. Dinsdag was het aantal personen in ziekenhuizen 33 en een dag later was het aantal gestegen met 11 naar 44.

Dat blijkt uit de laatste cijfers van de officiële COVID-19 website van de Surinaamse overheid. Het totaal aantal actieve gevallen is wel weer gedaald en bedraagt nu 78. Woensdag werden er 125 testen uitgevoerd hetgeen 14 nieuwe gevallen aan het licht heeft gebracht.

Opvallend is dat er de afgelopen 24 uur weer 3 nieuwe positieve gevallen in Nickerie zijn. Afgelopen weekend werd beweerd dat Nickerie COVID-19 vrij zou zijn. Volgens deze gegevens is dat echter niet meer het geval: