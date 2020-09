President en vp bezoeken Saramacca, Nickerie en Coronie

De president van Suriname Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk zullen komen weekend weer werkbezoeken afleggen aan districten. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de delegatie vrijdag op bezoek is in Saramacca, zaterdag in Nickerie en zondag in het district Coronie.

De Surinaamse regeringstop legt bezoeken af aan de verschillende districten om zich te oriënteren op de stand van zaken op diverse beleidsgebieden. Vorige maand waren de bewindslieden in Para, waar verschillende bestuur regio’s werden bezocht.