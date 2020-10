Grasbrand begraafplaats verwoest bijkans 40 auto’s van sloperij

Aan de Mohammed Rashied Pierkhanweg heeft

een uit de hand gelopen grasbrand op een begraafplaats dinsdagmiddag bijkans 40 auto’s van een sloperij verwoest.

Het terrein van de sloperij is naast de begraafplaats. Het gras aan de achterkant van de begraafplaats was in brand gestoken door de beheerder. Op een bepaald moment sloeg het vuur over naar het achterterrein van de sloperij waar er auto’s staan.

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname hebben erger kunnen voorkomen. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er in totaal 37 auto’s die overwoekerd waren door hoog wied zijn afgebrand.