Centrale Bank van Suriname waarschuwt voor piramidespel ‘Wallet’

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft deze week een communiqué uitgebracht waarin zij het publiek waarschuwt voor deelname aan het piramidespel ‘Wallet’. Bij Wallet worden mensen opgeroepen om samen met hun vrienden geld bij een persoon in bewaring te geven, waarna er een veelvoud wordt uitgekeerd. In het voorbeeld hieronder gaat het om een inleg van 400 SRD en een uitkering van maar liefst 22.400 SRD.

De CBvS zegt hierover: “Onder de naam Wallet wordt het spel als aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid met een hoge rente gepresenteerd, waarvan de deelnemer snel en makkelijk veel geld kan verdienen en zelfs snel rijk kan warden. Niets is echter minder waar. Meedoen aan dit soort activiteiten eindigt voor de meeste deelnemers uiteindelijk in een grote teleurstelling, meestal met verlies van het volledig ingelegd bedrag.”

De Centrale Bank heeft in het verleden al vaker gewaarschuwd tegen dit soort activiteiten en benadrukt nu wederom dat het niet mogelijk is om op een eerlijke manier slapend, snel of makkelijk rijk te warden. Dit ‘geluk’ is slechts weggelegd voor de initiatiefnemer van het spel die, wanneer het piramidespel uiteindelijk ineen stort, dan al met onbekende bestemming vertrokken is met het geld.

De activiteiten die door aanbieders van dergelijke piramidespelen ontplooid worden vallen buiten de jurisdictie van de Surinaamse autoriteiten waardoor niet op een adequate wijze hiertegen kan worden opgetreden. Slachtoffers hebben in voorkomende gevallen nauwelijks of geen mogelijkheden om wegens oplichting, of een andere vorm van benadeling, de geleden schade te verhalen.

Piramidespelen hebben in Suriname, maar ook in andere delen van de wereld reeds veel slachtoffers gemaakt. De Centrale Bank acht het daarom van belang de gemeenschap te blijven waarschuwen om niet te trappen in dit soort misleidende aanbiedingen van aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Eerder had de politie ook al gewaarschuwd voor Wallet: