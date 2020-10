Nieuw communicatieboek voor iedereen die interesse heeft in communicatie

‘Ik Ben’, een communicatieboek dat meer verdieping brengt in de persoonlijke processen die een rol spelen bij communicatie, is deze week gelanceerd in Suriname. Het boek geschreven door Angela van der Kooye, biedt handvatten om communicatieprocessen te transformeren op diverse niveau’s. Bij de lancering bij boekhandel Vaco waren diverse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, zoals een vertegenwoordiger van de Surinaamse president.

De durf om besluiten te nemen over maatschappelijke vraagstukken op diverse niveaus vraagt om doelgerichte communicatie. Communicatie die is afgestemd op het doel, de doelgroep en de resultaten die er geboekt kunnen worden. Op basis hiervan worden organisatieprocessen ingericht en kunnen vraagstukken transparant worden weergegeven voor de betrokkenen.

De wijze waarop doelgerichte communicatie wordt ontwikkelt, is deels afhankelijk van de identiteit van personen, organisaties en naties. In Suriname worden er sinds 2016 diverse congressen, seminars en bootcamps georganiseerd om communicatie breder op de agenda te plaatsen. Jaarlijks worden ook de communicatie awards in diverse categoriëen uitgereikt. Het toepassen van interculturele communicatie blijft een uitdaging in onze multiculturele samenleving. Het bereiken van de diverse culturele groepen in ons land vraagt namelijk om een specifieke en doortastende aanpak.

Continue dataverzameling en analyses zijn noodzakelijk als er transparant en doelgericht met deze groepen wordt gecommuniceerd. Communicatie op basis van statistieken en gefundeerde benaderingen. Een positieve weerspiegeling van de eigen identiteit speelt hierbij ook een cruciale rol. Dit geeft verder invulling aan de wijze waarop er snel en adequaat wordt omgegaan met organisatieprocessen die de communicatie aanpak ondersteunen.