Zo meet je de maat van je (sport) bh

De juiste maat van je beha berekenen blijkt lastiger dan je denkt. Tenminste als we naar de statistieken kijken die aangeven dat bijna driekwart van de vrouwen de verkeerde maat draagt. Dit lijkt misschien niet erg, maar het dragen van de verkeerde maat kan negatieve gevolgen kan hebben. Zowel voor je borsten als voor je gezondheid. Tijd dus om hier aandacht aan te besteden.

Meten is weten

Weten wat de juiste bh maat is, dat kan door meten. De bh maat meten doe je op de volgende manier.

Cupmaat

Het volste deel van je borsten wordt de cupmaat of bovenwijdte genoemd. Cupmaten zijn er vanaf AA tot wel K. Naast een letter wordt er ook altijd een cijfer toegevoegd. Dit cijfer staat voor de omvang van je onderwijdte aan, de omtrek in cm’s net onder je borst. Bijvoorbeeld 80 cm. Samen vormen deze maten je bh maat.

Meten

Het meten zelf doe je met bh en zonder shirt aan. Het beste ga je voor een spiegel staan omdat je zo ziet wat je doet waardoor je nauwkeuriger kunt meten. Verder heb je uiteraard een meetlint nodig. Houdt bij het meten het meetlint goed recht of vraag iemand om je te helpen.

Eerst meet je de onderwijdte. Leg hiervoor het meetlint net onder je borst. Meet altijd bij je uitademing. Zo krijg je de juiste maat. Daarna meet je het volste gedeelte van je borsten, de bovenwijdte. Zorg hierbij dat je niet te strak meet. Let er ook op dat het meetlint aan de voor- en achterkant op dezelfde hoogte zit.

De tabel

In de tabel hieronder kun je de juiste maat vinden. Kies altijd het dichtstbijzijnde maat en rond altijd af naar boven. Bedenk dat het is met je borsten als met je Ted Baker tas. Je kunt er niet meer inproppen dan dat de tas groot is want dat gaan je tas en spullen stuk. Zo is het ook met je bh.

Wel of geen beugel

Als je geen beugel gewend bent, kies je bij een sport bh waarschijnlijk ook een model zonder beugel. Toch kan (ook bij het sporten) een sportbh met beugel zeker een toegevoegde waarde hebben. Ook kan het juist comfortabel zitten tijdens een intensieve work-out! Een beugel mag uiteraard niet drukken of prikken, sterker nog je mag ze niet eens voelen.

Tips

Pas regelmatig de lengte van je bandjes aan. Deze worden in de loop van het dragen langer door lichaamswarmte en de elasticiteit van het materiaal dat toeneemt. Soms is het net andersom en moet je de bandjes langer maken. Meestal is dit bij een grotere bovenwijdte. Kies dan liever voor bredere bandjes om het gewicht mee te dragen. Lost dit je probleem niet op, dan is waarschijnlijk de borstband het probleem. Deze bepaalt grotendeels de stevigheid van de beha. Is de borstband van je bh te wijd, dan wordt het gewicht verdeeld over de bandjes op je schouder die dan meestal gaan snijden.

BH-MAATTABEL ONDERWIJDTE

BH -MAATTABEL CUP (bovenwijdte)